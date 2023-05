Michael n’avait pas assez d’argent pour faire le plein lorsqu’il a gagné le jackpot à la loterie: «J’avais 40 euros sur moi et j’ai dépensé 20 euros pour l’essence et j’ai acheté un ticket»

Avec ses derniers dollars, Michael a décidé de tenter sa chance et d’acheter un ticket Luck Kentucky Lottery de 20 dollars (18 euros), en espérant un coup de chance. « Je devais faire le plein d’essence et je me suis arrêté à cette station-service », a-t-il déclaré. « J’avais 40 $ sur moi et j’ai acheté pour 20 $ d’essence et j’ai acheté un ticket. »

À son grand étonnement, en grattant le ticket, Michael s’est rendu compte qu’il avait remporté le jackpot d’un million de dollars. Incrédule, il est retourné au magasin pour montrer au personnel son incroyable gain. « Je l’ai gratté, je l’ai regardé et je suis retourné dans le magasin. Les propriétaires du magasin étaient là, et ils ont tous les deux commencé à sourire. »