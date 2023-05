Quelles pistes pour succéder à Ronny Deila au Standard? Le prochain entraîneur des Rouches devra s’inscrire dans la durée

Comme annoncé dans nos journaux jeudi matin, Pierre Locht et Fergal Harkin, réunis mardi soir lors de l’Assemblée générale de la Famille des Rouches, planchaient déjà depuis plusieurs jours sur le futur remplaçant de Ronny Deila, dont la réponse quant à son départ ou non à Bruges devait tomber avant la fin de la semaine. Pas dupes, les dirigeants du Standard avaient anticipé l’issue de ce jeudi matin et peuvent dès aujourd’hui activer leurs pistes.

Qui sera donc le prochain entraîneur du Standard ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais comme pour Ronny Deila, l’hypothèse de voir débarquer en Belgique un entraîneur peu connu de la Jupiler Pro League est plus que probable. Fergal Harkin, le directeur sportif, et 777 Partners devraient privilégier leurs réseaux étrangers, même si le nom de Miron Muslic, le coach autrichien du Cercle de Bruges, a circulé ces dernières heures mais sans véritable fondement. Quoi qu’il en soit, le prochain coach devra s’inscrire dans la durée et être patient.