La Table Roberti, notre véritable coup de cœur gastronomique du Brabant Wallon

Il faut dire que le cadre s’y prête parfaitement. La villa est située dans un quartier très calme et vert de Chaumont-Gistoux. Une simple affichette indique qu’il s’agit là d’un restaurant, donnant l’impression que seuls les initiés y ont droit d’entrée. Le jardin est magnifique, parfaitement entretenu avec piscine et terrasse couverte illuminée.

L’extérieur invite à l’apéritif. - D.R.

On entre dans la « salle » par la baie vitrée. Une vingtaine de couverts sont dressés, déplacés selon les réservations par table de 2 à 6 ou 8. La cuisine ouverte permet de suivre le chef et son équipe tout au long du repas. Une cuisine étrangement calme et silencieuse tenue, on le voit bien, d’une main de maître par Denis Roberti.

Le chef a lancé son concept en 2019, après un parcours riche d’expériences : l’Huitrière à Bruxelles, puis à l’espace Cube au 50aire, il a collaboré avec plusieurs grands noms de la gastronomie, de Sang Hoon-Degeimbre à Isabelle Arpin, en passant par Lionel Rigolet. Il s’est aussi forgé en passant par la case traiteur pour l’organisation de nombreux événements, notamment le Tram expérience et Dinner in the sky. « J’ai toujours eu la passion de la cuisine. Mon tout premier menu, je l’ai réalisé pour mes parents à l’âge de 6 ans : oiseaux sans tête, petits pois carottes, pommes de terre », plaisante-t-il.

Espagne et Japon

Denis Roberti a passé 13 ans de sa vie en Espagne. Alors à la question sur son plat favori, la réponse vient du cœur : « la paella ! ». L’Espagne, il y met donc forcément une petite touche dans ses préparations. « Je dois avoir envie de manger mon plat. Si ça ne m’attire pas, ça ne va pas ! », déclare-t-il. Chaque mois, il reconstruit tout son menu, il crée, il teste, il invente. Un travail d’artiste sans aucun doute. Les assiettes sont de véritables compositions de couleurs et d’harmonies gustatives. Des découvertes qui laissent sans voix. Le chef Roberti fait tout maison : « Du pain, jusqu’aux huiles. Je me lève aux aurores pour préparer les pâtons. Je suis dans ma cuisine toute la journée ». Le chef est également fasciné par la cuisine japonaise et s’en inspire. « Je suis un fan, c’est simple, épuré et ça vient juste sublimer le produit ».

Denis Roberti travaille avec les produits de saison. « Les tomates par exemple, vous n’en trouverez dans mon menu que 3 ou 4 mois par an. En septembre, je fais d’ailleurs un dessert 100 % tomate ! »

L’un de ses plats signatures n’est autre que les « moules frites » ! « Mais revisitées, ce n’est pas la casserole au milieu de la table ! », rit le chef, inépuisable quand il s’agit de discuter gastronomie…

Menu de mai

Pour vous mettre l’eau à la bouche, en mai, le menu proposait :

Préambule

Huître Gillardeau à la Japonaise

Huître Gillardeau à la Japonaise. - D.R.

&

Fish and chips

Fish and chips. - D.R.

&

Cromesquis de joue de veau confit

Cromesquis de joue de veau confit. - D.R.

Entrée

Asperges à la mousseline d’épicéa

Asperges à la mousseline d’épicéa. - D.R.

Plat

Demi homard, huile de chorizo Ibérico, tagliatelles à l’encre de seiche, St germain

Demi homard, huile de chorizo Ibérico, tagliatelles à l’encre de seiche, St germain. - D.R.

Ou

Noix d’entrecôte bœuf Holstein aux Morilles grillées au yakiniku

Noix d’entrecôte bœuf Holstein aux Morilles grillées au yakiniku. - D.R.

Dessert