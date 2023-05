Les talents nordiques ont de plus en plus la cote en Belgique et partout en Europe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du haut de ses 15 buts en 14 matchs, Gift Orban est en train d’éblouir le championnat de Belgique. Le Nigérian de 20 ans est arrivé cet hiver en provenance de Stabæk, équipe évoluant dans le championnat norvégien. Cette compétition a été méconnue et sous-estimée pendant longtemps, au même titre que ses voisins danois, suédois ou finlandais. Mais depuis quelques années, ces terres d’Europe du Nord sont devenues un véritable eldorado pour les recruteurs européens et notamment belges. Dans le froid nordique, on trouve un vivier exceptionnel de nouveaux talents et de perles rares qui alimentent de plus en plus le reste du Vieux Continent.

Un nouveau marché pour la Jupiler Pro League

Sur les quatre dernières saisons, ce n’est pas moins de 38 joueurs qui ont débarqué en Belgique en provenance de Scandinavie (+ Finlande). S’ils n’ont pas tous été des réussites, la plupart se sont avérés être de très bons joueurs, voir même de réelles pépites.