Jordan, le Sprimontois condamné en Hongrie pour trafic de migrants, a été extradé vers la Belgique

Le 22 décembre 2021, Jordan avait quitté la région liégeoise pour prendre la route vers l’Est. Dans un Mercedes Sprinter, il avait d’abord rejoint Budapest pour y passer la nuit, avant de charger 27 migrants. Le jeune Sprimontois devait les conduire à la frontière entre l’Autriche et la Hongrie. Une fois les migrants hors de sa camionnette, il avait été pris en chasse par la police locale et s’était encastré contre un arbre. « Il y avait sept nationalités différentes à bord de mon véhicule : des Afghans, des Kurdes, des Turcs, des Pakistanais, notamment. Je n’ai blessé personne puisqu’ils avaient tous quitté le Sprinter avant », nous avait confié Jordan lors d’une interview via Skype.