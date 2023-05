Elio Di Rupo a rencontré le Pape au Vatican pour parler de la paix en Ukraine et de la communauté LGBTQIA+

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elio Di Rupo en visite chez le Pape, ce n’est pas la rencontre qui paraît la plus évidente et pourtant, elle a bien eu lieu, mercredi matin, place Saint-Pierre, à Rome. « Cela reste extraordinaire de parler avec le Pape, on sent une vraie chaleur humaine et un grand sens de l’écoute. Je n’avais jamais eu cette possibilité avant ce mercredi, même si j’avais accompagné le roi Albert à l’installation du pape François, en 2013, lorsque j’étais Premier ministre. »

de videos

Des contacts avec le nonce apostolique en Belgique sont à l’origine de cette rencontre qui a duré 5 minutes environ ; le ministre-président wallon et ancien Premier ministre belge figurant parmi les cinq ou six personnalités qui ont eu le privilège d’attendre le Pape sur le parvis de la basilique Saint-Pierre.