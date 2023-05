Formule 1: Lewis Hamilton réagit aux rumeurs d’un départ chez Ferrari

Alors que le contrat d’Hamilton pour Mercedes expire dans six mois, le quotidien britannique Daily Mail a rapporté que Ferrari cherchait à l’engager, quelques jours avant le GP de Monaco.

Le pilote de 38 ans a nié cette information : « Dans les négociations contractuelles, il y a toujours des spéculations. Et à moins que vous n’entendiez une information de ma bouche, ce n’est rien de plus que cela. Mon équipe travaille étroitement en coulisses avec Toto Wolff et un nouveau contrat est presque prêt ».