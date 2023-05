Six ans requis contre un habitant de Ciney suspecté d’avoir porté un coup de couteau dans le thorax d’un automobiliste

Les faits s’étaient déroulés le 15 avril 2022 à Ciney, à proximité d’une bulle à verre. Un homme y était présent pour jeter des bouteilles lorsqu’il avait été accosté de manière virulente par le prévenu, qui prétendait vouloir lui acheter sa voiture. Le propriétaire du véhicule l’avait repoussé. Le prévenu lui avait alors porté un coup de couteau dans le haut du thorax. Malgré une plaie franche qui l’avait atteint sous la gorge, la victime avait pu se retourner contre son agresseur, lui porter plusieurs coups de poings et le laisser inconscient au sol.

Le parquet général a requis ce jeudi devant la cour d’appel de Liège une peine de six ans de prison contre un habitant de Ciney âgé de 50 ans poursuivi pour tentative de meurtre après avoir porté un coup de couteau dans le thorax d’un automobiliste. L’auteur des faits avait été neutralisé par sa victime.

Selon le parquet général, le prévenu souhaitait voler le véhicule de la victime et avait tenté de le tuer en le frappant d’un coup de couteau dans une région dangereuse. Le prévenu, connu pour huit antécédents judiciaires violents, présente une personnalité psychopathe et un risque de récidive élevé. Le parquet général a requis contre lui une peine de six ans de prison.