Zeno Debast: «Domenico Tedesco m’a appelé: ce sera l’Euro U21 ou les Diables rouges»

Au même titre que Killian Sardella, Zeno Debast (19 ans) fait partie de la présélection pour l’Euro U21 qui se tiendra du 21 juin au 8 juillet prochain en Géorgie et en Roumanie. Les Diables rouges jouant contre l’Autriche et en Estonie les 17 et 20 juin, Debast risquait de se retrouver assis entre deux chaises, mais ce ne sera pas le cas.

« Si ça ne tenait qu’à moi, je serais prêt à jouer à la fois avec les Diables contre l’Autriche et en Estonie pour ensuite enchaîner avec l’Euro U21 car je suis vraiment impatient de rejouer des matchs officiels. J’en ai assez d’être assis à la maison en regardant les autres jouer. Défendre les couleurs de la Belgique quelle que soit la catégorie, c’est aussi un honneur, indique le défenseur anderlechtois. Mais Domenico Tedesco m’a téléphoné pour m’avertir que j’étais dans les deux présélections et les choses sont très claires. En fonction de la sélection, nous devrons faire un choix. Ce sera soit les Diables rouges, soit l’Euro avec les Espoirs. Cet Euro me motive et serait une très belle opportunité pour encore me montrer au monde extérieur. Terminer cet Euro dans le dernier carré augmenterait considérablement nos chances de décrocher un ticket pour les JO de Paris. C’est extrêmement motivant. »