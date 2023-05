Guerre en Ukraine: les alliés de Kiev ont fourni 65 milliards de dollars d’assistance militaire

« Les États-Unis sont déterminés à soutenir l’Ukraine sur le long terme. Il en va de même pour les pays qui se sont réunis ici aujourd’hui », a-t-il affirmé en ouvrant, depuis Washington, la douzième réunion du groupe de contact Défense pour l’Ukraine en format dit « Ramstein », chargé de coordonner, sous la direction des États-Unis, la fourniture d’aide militaire à Kiev. Cette réunion, qui rassemble des ministres de la Défense et des responsables militaires une cinquantaine de pays – dont la Belgique – et d’organisations, se tient en visioconférence.

Lloyd Austin a particulièrement salué les récentes promesses faites par l’Allemagne et les efforts que préparent des pays européens pour former des pilotes ukrainiens à l’utilisation d’avions de combat occidentaux, dont des F-16.

Il a rappelé que l’Allemagne s’est engagée à fournir à l’Ukraine davantage de chars Leopard, de munitions, de drones de combat, pour un montant de près de trois milliards de dollars. Il s’agit de 30 chars Leopard-1 A5 supplémentaires, 20 nouveaux véhicules blindés de combat d’infanterie type Marder et plus d’une centaine d’autres véhicules blindés de plus petite taille, 200 drones de surveillance, quatre nouveaux systèmes de défense antiaériens Iris-T et leurs plateformes de lancement, de nombreux missiles pour la défense anti-aérienne, 18 obusiers et des munitions.

« Cela reflète la volonté de l’Allemagne de répondre aux besoins à court terme de l’Ukraine et l’investissement de l’Allemagne à long terme », a souligné M. Austin.

Le Danemark a également annoncé un nouveau paquet important. Il comprend le soutien de la défense aérienne et les moyens de combat tels que les véhicules de déminage, du matériel de pontage et des véhicules de dépannage.

La France a également promis des « dizaines » de chars légers AMX-10RC et des véhicules blindés supplémentaires lors de la visite à Paris du président ukrainie. Volodymyr Zelensky,

M. Austin a rappelé que le président Joe Biden avait annoncé la semaine dernière que les États-Unis soutiendraient un effort conjoint avec leurs alliés et partenaires pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de quatrième génération, dont des F-16.

« Nous espérons que cette formation débutera dans les prochaines semaines. Cela renforcera et améliorera encore les capacités de la force aérienne ukrainienne à long terme », a-t-il dit sans citer aucun pays.