François Roosens ne se représentera pas aux élections à Saint-Ghislain: «Au niveau local, la politique est devenue hyper violente», dénonce le chef de file MR & Citoyens

François Roosens, vous vous retirez de la politique. Pourquoi ?

Je ne me représente plus aux prochaines élections communales de 2024, mais je reste intéressé par la politique. Je m’y intéresse depuis mon plus jeune âge et je mourrai intéressé par la politique, mais je suis fatigué par la manière dont elle est faite aujourd’hui. Au niveau local, elle est devenue hyper violente, les gens n’ont plus aucune retenue ni aucun respect de la bienséance. Les réseaux sociaux permettent de se cacher, donc on est passé de désaccords où on pouvait discuter en face-à-face à des insultes et menaces derrière un clavier.