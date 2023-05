La direction de Mestdagh n’est pas prête pour le passage sous franchise, estime la CNE: «Cela amène de réels soucis psychosociaux chez les travailleurs»

«Quand on parle de l’après (franchisation), on nous dit: ’ce n’est plus de notre ressort’», déplore la syndicaliste.

Parmi la cinquantaine de questions, principalement d’ordre organisationnel et technique, déposées par les syndicats auprès de la direction, beaucoup attendent toujours une réponse, selon la CNE. Elles concernent, notamment, le paiement des salaires, le secrétariat social, ou le RGPD (règlement général sur la protection des données) appliqué par les franchisés. Les syndicats demandent, en outre, un «document juridique officiel nominatif» reprenant l’ensemble des conditions de travail au moment du passage sous franchise.