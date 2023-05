À Huy , l’épicerie italienne «Un Autre Monde» fait place à un nouveau projet: «On reste dans l’Horeca...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une équipe qui s’adapte et qui se diversifie. Le restaurant « Un Autre Monde » (cuisine française) de la chaussée Napoléon à Huy est tenu par Fabrice Doudelet et Bruno Calianno. Des patrons qui ont subi le Covid, qui ont dû faire face à la crise énergétique (en réduisant les horaires notamment). Fabrice et Bruno avaient encore une épicerie italienne. Dont les horaires avaient aussi été revus à la baisse. Finalement, ils ont décidé de la fermer pour un nouveau concept : « On restera dans l’Horeca », nous disait Bruno il y a plusieurs semaines.

Aujourd’hui, le projet se dessine : ce sera un salon de dégustation.