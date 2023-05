Affaire Maddie McCann: en Belgique, que fait la police pour rechercher les enfants disparus depuis de longues années?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Liam Vanden Branden doit être le plus jeune enfant disparu de Belgique dont on n’a jamais retrouvé la trace. Il n’avait que 2 ans et demi, lorsqu’il a disparu du jardin de sa grand-mère où il jouait le 3 mai 1996 à Malines.

Il y a aussi Ken Heyrman, disparu le 4 janvier 1994 à l’âge de 8 ans à Anvers. Ce jour-là, il se rendait au football avec sa sœur Kim, 11 ans, pour y jouer avec des amis. Le 11 février, on retrouve le corps de Kim dans le bassin du vieux port d’Anvers. Le corps porte de nombreuses blessures et des traces de viol. On ne retrouvera jamais son petit frère.