Ganshoren demande d’étendre le créneau horaire de la sortie des sacs pour la collecte nocturne

La réforme des collectes mise en place à Bruxelles depuis le 15 mai ne plaît pas à tout le monde. C’est au tour de la commune de Ganshoren de monter au créneau. « En vertu du respect des principes généraux du raisonnable, de proportionnalité et de l’égalité devant le service public, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ganshoren demande au ministre en charge de la gestion des déchets d’adapter le régime des collectes et spécifiquement, d’étendre au plus vite l’intenable créneau horaire « 18h00 à 20h00 » de sortie des sacs », avance la commune de Ganshoren dans un communiqué.

« Dans la zone 3, la collecte de l’ensemble des fractions se fait sur un seul jour, le mardi et nos concitoyens doivent sortir tous les sacs entre 18h00 et 20h00, soit suivant un créneau de 2 heures alors que dans la zone 1, la collecte se fait sur trois jours suivant un créneau horaire entre 18h00 et 24h00 pour le dépôt des sacs blanc, bleu, jaune et orange en rue » s’insurge Stéphane Obeid (MR), échevin en charge de la Propreté.