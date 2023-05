Inauguration de l’Agora et de la plaine de jeux de Saint-Etienne-au-Mont

L’aménagement de cet espace destiné aux jeunes du quartier a consisté à placer de nouveaux modules de jeux pour les plus petits aux abords de la maison de quartier et, d’autre part, à aménager une aire réservée aux plus grands qui disposera d’un panier de basket et de goals de mini-foot.

Une haie de hêtres a également été plantée. De manière à sécuriser le site, de nouvelles barrières empêcheront le passage de deux roues le long du bâtiment et un parking à vélos sera mis en place le long de la haire en bordure de l’Allée Saint-Etienne-au-Mont. Le montant de ces aménagements s’élève à 82.000 €.