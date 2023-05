Filip Dewulf préface Roland-Garros: «Pour moi, le favori, c’est Djokovic et pas Alcaraz!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vingt-six ans plus tard, tous ceux qui l’ont vécu n’ont toujours pas oublié l’exploit de Filip Dewulf à Roland-Garros. Comment serait-ce possible d’ailleurs ? On se souvient que le pays s’était arrêté pour suivre le formidable parcours du Limbourgeois sorti des qualifs pour aller défier Gustavo Kuerten, en demi-finale. Un exploit toujours inégalé à Paris : remporter 8 matches à la Porte d’Auteuil en une seule édition, même Rafael Nadal ne l’a jamais fait ! Un Nadal qui est évidemment le grand absent du Grand Chelem qui débute dimanche. Ce qui ouvre tout le tableau ? Oui, et non… On en discute avec le héros de 1997.

Filip Dewulf, on a encore du mal à s’imaginer qu’on va vivre, dès dimanche, un Roland-Garros sans Rafael Nadal.

Oui ce sera spécial sans Rafa. C’est Monsieur Roland-Garros avec ses 14 titres en 18 éditions et ses 112 victoires en 115 matches. C’est un monstre ! Dès que Nadal s’inscrivait à la Porte d’Auteuil, il était automatiquement le favori, même s’il devait jouer sur une jambe comme il l’a fait l’an dernier. Et il a gagné… Maintenant qu’il est absent, il y aura beaucoup de joueurs qui vont se fabriquer des rêves. Et donc, ça va être excitant !

Donc, c’est faux de dire que Roland-Garros ne peut pas vivre sans Nadal ?

Oui, c’est faux. Déjà l’an dernier, on a dit adieu à M. Federer et on disait qu’il allait y avoir un vide énorme sur le circuit. Mais depuis, on a vu des jeunes se dévoiler, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors au niveau de la personnalité, comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune. Ça veut dire que le futur du tennis masculin est vraiment dans de bonnes mains. La réflexion est la même pour Roland-Garros. Nadal n’est plus là et c’est l’occasion pour Alcaraz de montrer qu’il est encore plus fort, ou plus monstrueux…