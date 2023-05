Univercells, la technologie carolo pour vacciner le Sénégal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est pas un secret : la question vaccinale est un enjeu majeur en Afrique. Un taux de vaccination beaucoup trop bas qui fait du coup des ravages parmi la population, des coûts beaucoup trop importants et une dépendance totale puisque 99 % des doses sont importées.

Le Sénégal n’échappe pas à ce constat global et a décidé, via son Institut Pasteur de Dakar, de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, un site de production est en construction pour devenir, d’ici fin 2024, la première usine de fabrication de vaccins au pays de la Tèranga. Dotée d’une capacité de production qui peut aller jusqu’à 300 millions de doses par an, cette usine sera équipée de la nouvelle génération de technologies du groupe Univercells pour la fabrication de vaccins.