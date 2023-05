Qui est Laurens De Plus, le précieux équipier belge du maillot rose Geraint Thomas?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Discrétion incarnée, le Belge Laurens De Plus est pourtant l’un des maillons essentiels de ce qu’il reste du groupe entourant le maillot rose Geraint Thomas. Au sein d’une formation Ineos meurtrie par les chutes de Tao Geoghegan Hart et Pavel Sivakov, le Ninovois cadenasse le peloton par un rythme fracassant dès que la route s’élève. Et, cette semaine dans les Dolomites, c’est tout le temps ou presque.

Neuvième au sommet du Monte Bondone mardi après avoir sué en tête de groupe avec son coéquipier Thymen Arensman, le Flamand de vingt-sept ans y a lissé l’effort sans le couper, terminant devant certains leaders. Il est même dixième du classement général. « Mais ça ne me préoccupe pas du tout », exposait-il avant cette dixième-huitième étape remportée par le champion d’Italie Filippo Zana, où il a une nouvelle fois conduit son leader jusqu’à l’accélération de Sepp Kuss. « Il n’a jamais été question d’ambition personnelle. J’ai un peu pris trop le vent jusqu’à présent. La perte d’un gros moteur comme Pavel va nous donner encore plus de travail, mais le moral est au beau fixe et heureusement, les prochaines étapes de montagne sont assez courtes. Les ‘deux cents kilomètres’ sont derrière nous. »

Un haut niveau que Laurens De Plus attendait depuis bien des années alors qu’il pédale déjà sa huitième saison chez les pros.