Si l’Antwerp va au bout de son rêve, dès dimanche face à l’Union ou le dimanche suivant à Genk, on pourra dire que son premier titre de champion depuis 1957, pourra être savouré à la… sauce néerlandaise. Depuis quelques temps, en effet, le club a opté pour l’ajout d’une touche ou plutôt d’une grosse coloration « oranje » afin de franchir un palier supplémentaire.

On le sait, les joueurs et entraîneurs néerlandais n’hésitent jamais à afficher de manière ostentatoire leurs ambitions dévorantes, quitte à passer pour être arrogants. Mais il faut leur laisser que par rapport aux doux ronronnements dans lesquels se complaisent parfois trop facilement les Belges, cet apport massif et qualitatif n’a sans doute pas fait de tort pour aider le club à entrer dans une autre dimension, celle des vainqueurs.