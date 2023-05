Déclassement et vente de véhicules communaux à Seneffe: une nouvelle procédure pour éviter les fraudes!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En novembre 2022, Michaël Carpin (PS) dénonçait des « ventes douteuses » de véhicules communaux arrivés en fin de vie ou devant être remplacés « sans devis d’un garage, sans copie d’un contrôle technique les déclarant inaptes, sans document probant… Des véhicules revendus sans mise en concurrence objectivable à des prix incroyablement bas, et sans aucune facture émise… » Le conseiller d’opposition avait ainsi brandi une liste de véhicules, dont certains étaient revendus autour des 250 €. L’échevin des Travaux Éric Delannoy avait alors justifié ces prix pour « des engins datant parfois de plus de 20 ans, avec plus de 200.000 km ! Et aussi avec des pièces de rechange indisponibles ou des réparations très onéreuses ».

