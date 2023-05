«C’est la Chaussée de Mons, pas le circuit de Francorchamps!»: Un collectif citoyen se crée pour que l’on réduise les excès de vitesse au Rœulx

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a 24 ans, nous titrions dans nos colonnes : « C’est la Chaussée de Mons, pas le circuit de Francorchamps ! », un titre qui, selon le collectif citoyen « Les indignés de la Chaussée de Mons » est toujours d’application.

« Il y a plus où moins un an, j’ai lu un article de La Nouvelle Gazette concernant la vitesse problématique des usagers dans la rue de la Station au Rœulx. Des personnes se plaignaient des vitesses pratiquées par les automobilistes à cet endroit et la comparaient à une autoroute. Je me suis dit, si là-bas c’est une autoroute, alors ici, c’est Francorchamps », nous explique Marc Robin, habitant de la Chaussée de Mons.