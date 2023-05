Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La majorité PS de Chapelle veut remplacer Bruno Scala dans ses mandats dérivés à Central (Centre culturel louviérois), mais surtout à la Ruche Chapelloise et Igretec. Lui se dit « écœuré », le bourgmestre Karl De Vos et le président de l’Union Socialiste Chapelloise, Mourad Sahli, rétorquent qu’il « ne siège jamais », ne justifie pas ses absences et que la commune a besoin d’être représentée au sein de ces instances. Pour Central, c’est le centre lui-même qui a demandé son remplacement : « leur statut prévoit qu’au bout de trois absences non justifiées, il est démissionnaire d’office. »

« Je suis une fois de plus stupéfait mais pas étonné… », rétorque d’emblée Bruno Scala.