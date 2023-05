C’est à Plombières qu’il y a la plus grande proportion d’étrangers dans l’arrondissement de Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On raconte tout et n’importe quoi concernant les personnes étrangères. Certains sont persuadés qu’ils sont de plus en plus nombreux et fantasment un hypothétique « grand remplacement » de la population « de souche ». Qu’en est-il réellement en région verviétoise d’après les derniers chiffres ? Premier constat leur proportion ne grandit pas tant que ça. Alors qu’ils étaient 9,43 % en 1993, ils ne représentaient que 11,5 % de la population l’année dernière.