Les douanes remportent le premier Prix de l’Innovation Fédérale

Décernée pour la première fois, cette distinction récompense la meilleure initiative innovante au sein de l’administration fédérale.

Au travers de « Tech Forces against Drugs », les douanes sont en train de développer une nouvelle plateforme IT, fait savoir le SPF BOSA. « Les marchandises à risque seront désormais scannées à l’aide de systèmes de caméras avancés et de l’intelligence artificielle », indique l’organisateur de la cérémonie qui ajoute qu’elles seront également « reniflées » par une sorte de nez électronique, une première mondiale. L’initiative sera inaugurée « dans le port d’Anvers afin de restreindre davantage l’importation de cocaïne ».