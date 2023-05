9 citoyens présents sur 45 lors de la dernière échéance de la commission délibérative: «Une forme de rejet du processus mis en place»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un an après la mise en place de la commission délibérative portant sur la biodiversité en ville, une réunion consacrée au suivi réservé par le parlement aux recommandations se tenait ce mercredi dans l’hémicycle. Le député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR) publiait sur ses réseaux sociaux son étonnement concernant le peu de citoyens présents lors de la réunion.

La commission délibérative rendait les 42 pages de rapport final. « On a commencé la séance avec neuf citoyens présents à 18 heures. Quand nous avons clôturé la commission vers 21 heures, ils n’étaient plus que sept. On a perdu l’enchantement des débuts. Il y avait plus de politiques que de citoyens », nous explique Geoffroy Coomans de Brachène. « C’est une forme de rejet du processus mis en place. On doit se poser des questions concernant le fonctionnement de ces commissions. »