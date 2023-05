La Hongrie mécontente du texte européen la jugeant inapte à présider l’Union Européenne: «Une initiative anti-hongroise»

Comment le gouvernement de Viktor Orban « pourra-t-il exercer ses fonctions de manière crédible, puisqu’il ne respecte pas le droit et les valeurs de l’UE », peut-on lire dans le texte. Il appelle également les États membres à « trouver une solution dans les plus brefs délais ». Soumis par les conservateurs du PPE, les socialistes du S&D, les libéraux de Renew Europe, les Verts et la GUE/NGL, le texte sera voté le 1er juin.

À Budapest, la ministre de la Justice Judit Varga a condamné « cette initiative anti-hongroise ». « Soyons clairs : la présidence de l’UE n’est pas un droit mais une obligation. Nous mettrons en œuvre avec intégrité ce que nous avons promis et personne ne pourra nous l’enlever », a-t-elle réagi sur Facebook. « La Hongrie est un membre à part entière de l’Union européenne, qu’elle a rejointe en 2004, a-t-elle souligné.