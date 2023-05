Parkings illicites autour de la basilique de Koekelberg: «Bruxelles Environnement ne peut pas endosser une gestion infractionnelle»

« La paroisse utilise une partie des espaces en tant que parking depuis 1978. Ce n’est pas de trop, étant donné que la basilique, la plus grande église Art déco du monde, accueille chaque dimanche 800 à 1.000 personnes, ainsi que des expositions et des activités culturelles », a rappelé la députée Françoise Schepmans (MR) mercredi avant d’interpeller Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement, pour faire le point sur la question.

Depuis longtemps, des voitures stationnent autour de la basilique de Koekelberg. Ces zones de parking sont en infraction et divisent. Des blocs de pierre empêchent une partie du stationnement alors que plusieurs communes et la paroisse souhaite conserver le parking. En mars dernier, la distribution des Restos du Coeur a dû être arrêtée.

La basilique et son environnement appartiennent à la fabrique d’église mais Bruxelles Environnement gère gratuitement le plateau. Dans le plan régional d’affectation du sol (PRAS), la basilique est affectée en équipements et le reste du site est affecté en espaces verts. Si Urban considère le parking ouest situé à l’arrière de l’édifice licite, il n’est pas couvert par un permis d’environnement et son accès n’est pas contrôlé. « C’est contraire à la politique régionale en matière de stationnement. La fabrique d’église a d’ailleurs entamé des démarches de régularisation », a indiqué le ministre.

La convention de 1978 prévoit notamment que la zone devra accueillir « des zones de stationnement public de véhicules automobiles qui ne pourront excéder 6.000 m², dont 4.000 m² à usage normal et 2.000 m² qui ne pourront être utilisés que lors de manifestations de grande envergure et de caractère exceptionnel ».

Revégétaliser la zone nord

Les parkings des deux zones latérales au nord et au sud de la basilique sont considérés comme illicites. Urban a prévenu la fabrique d’église et Bruxelles Environnement par un procès-verbal d’infraction urbanistique. « La zone située au nord, du côté de l’avenue des Gloires Nationales, a été utilisée par le passé comme parking et a servi dernièrement d’espace de chantier pour la rénovation du tunnel Annie Cordy. Vu la fin des travaux et étant contrainte de faire cesser l’infraction urbanistique, Bruxelles Environnement prévoyait de revégétaliser cette zone en vue de la mettre en conformité avec le Pras », a poursuivi Alain Maron.

Selon la convention de 1978, la zone sud située du côté de l’avenue du Panthéon devrait être limitée à des manifestations de grande envergure et de caractère exceptionnel. Or la fabrique d’église l’utilise régulièrement comme un parking. Des discussions sont en cours pour régulariser la situation.

Alain Maron. - Elio Germani

Coup de théâtre

Le dossier connaît un coup de théâtre le 20 avril. La fabrique d’église a notifié par recommandé à Bruxelles Environnement son refus de voir exécuter les travaux de régularisation projetés sur la zone nord et menace de résilier la convention de gestion de 1978. « Si la fabrique d’église persiste à refuser la régularisation des infractions et la réfection des espaces verts au nord et au sud de la basilique, elle doit à mon sens reprendre à sa charge la gestion du plateau et des infractions existantes. Bruxelles Environnement ne peut pas endosser une gestion infractionnelle. Si la fabrique d’église veut rester en infraction urbanistique et assumer des infractions urbanistiques, qu’elle reprenne la gestion de celles-ci », a déclaré Alain Maron. « Bruxelles Environnement n’a pas vocation à gérer des aires de parking. »

Alain Maron a affirmé la volonté de Bruxelles Environnement de trouver des solutions pour régulariser la situation. « Une autre solution consiste à modifier le PRAS, sur proposition du ministre-président. Sans modification du PRAS, il y a une infraction urbanistique, et toute infraction urbanistique notifiée par urban.brussels doit impérativement être corrigée », a terminé le ministre.