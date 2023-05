Molenbeek: Sylvie Lahy attaque Ahmed El Khannouss en justice

Souvenez-vous. Sylvie Lahy, ancienne cheffe de cabinet de Philippe Moureaux et de Rudi Vervoort, était candidate au poste de secrétaire communale à Molenbeek. Un premier vote a eu lieu au conseil communal à huis clos en fin d’année 2022. Un vote favorable pour Sylvie Lahy à une voix près et avec l’annulation de certains bulletins de vote lors d’un conseil communal mixte. Le conseiller communal Ahmed El Khannous a, alors, introduit une plainte à la tutelle régionale. Comme la procédure n’a pas été respectée pour l’organisation d’un vote lors de ce type de conseil communal, la tutelle a annulé la désignation de Sylvie Lahy au poste de secrétaire communale. Un deuxième vote a eu lieu en avril. 19 élus se sont opposés à sa désignation tandis que 16 élus ont voté favorablement et trois abstentions. Sa désignation a donc été rejetée.

Aujourd’hui, Sylvie Lahy attaque en justice Ahmed El Khannouss pour « avoir lancé une campagne qui a nui gravement à sa réputation et qui a affecté très profondément sa tranquillité, avec pour conséquence un préjudice médical et psychologique, une réputation ruinée, la perte de chance de devenir secrétaire communale de la commune de Molenbeek et la perte de chance de trouver un autre emploi. »