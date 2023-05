Guerre en Ukraine: le Danemark et les Pays-Bas mèneront une coalition européenne pour l’entraînement sur F-16

La planification et la mise en œuvre de la formation des pilotes ukrainiens nécessiteront beaucoup d’efforts, selon M. Austin, mais devraient être couronnées de succès grâce à la coordination du groupe de contact. « Je tiens à remercier tout particulièrement le Danemark et les Pays-Bas, qui ont décidé de prendre la tête d’une coalition européenne pour offrir une formation sur F-16 aux forces armées ukrainiennes », a déclaré M. Austin lors d’une conférence de presse aux côtés de Mark Milley, officier supérieur au sein de l’armée américaine.

Selon M. Austin, les ministres de la défense danois et néerlandais travailleront avec les États-Unis et d’autres alliés dans les semaines à venir afin de mettre au point un cadre pour cette formation. « La Norvège, la Belgique, le Portugal et la Pologne ont déjà proposé de contribuer à la formation », a déclaré M. Austin. D’autres pays devraient se joindre à cette « initiative importante ».