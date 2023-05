Réaménagement des boulevards Lambermont et Wahis à Schaerbeek: l’opposition réclame davantage d’informations

Depuis le 17 mai, le réaménagement des boulevards Lambermont et Wahis à Schaerbeek est soumis à enquête publique. Bruxelles Mobilité prévoit de pérenniser les pistes cyclables temporaires, de renforcer la sécurité routière et d’améliorer la qualité de l’espace public.

Le nombre de bandes entre l’avenue Léopold III et la rue Max Roos sera réduit à deux. Du côté des maisons paires, cela permettra de libérer de l’espace pour une voie latérale avec un trottoir, une piste cyclable/rue cyclable bidirectionnelle, des places de stationnement et une berme verdurisée séparant cette voie latérale de la voie principale. Plusieurs rues donnant sur le boulevard Lambermont seront mises en sens unique. Un nouvel arrêt de tram et de bus remplacera les arrêts Louis Bertrand et Latinis.