A chaque Grand Prix, ou presque, sa rumeur. Et tant qu’à faire, autant qu’elle soit grosse. C’est dire si l’idée du «swap» lancée il y a quelques jours entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Mercedes et Ferrari fait bien sûr les choux gras des adeptes du clic à tout va. Arrivés jeudi dans le paddock de Monaco, quelques jours après l’annulation du GP d’Emilie Romagne dans les circonstances dramatiques que l’on sait, les deux principaux intéressés n’ont pu échapper au flux incessant des questions…