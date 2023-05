Véranda, piscine, panneaux solaires: ces travaux vont-ils impacter votre revenu cadastral?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Belge a une brique dans le ventre et aime investir et améliorer sans cesse son logement. Or, on le sait, le revenu cadastral en Belgique, qui est utilisé comme base de calcul au précompte immobilier, est généralement calculé sur d’anciens critères et rarement révisé.

Sauf si vous avez déclaré des travaux conséquents, ou que, comme cela va être le cas, la Wallonie réclame au fédéral d’actualiser les données.