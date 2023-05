Le PDG de Dassault Eric Trappier opposé à une participation belge au programme d’avion de combat Scaf

« Je ne vois pas pourquoi je donnerais du travail aux Belges aujourd’hui », a-t-il affirmé lors d’une audition mercredi devant le Sénat français sur le projet de Loi de Programmation militaire (LPM) 2024-2030 proposé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et qui est en discussion devant les deux chambres du parlement français. La France, l’Allemagne et l’Espagne ont lancé – non sans difficultés – le programme Scaf (Système de combat aérien du futur), qui doit définir l’avion de combat qui succédera aux Rafale français et aux Eurofighter allemands et espagnols, dans le meilleur des cas à l’horizon 2040.

L’industrie belge presse le gouvernement fédéral de se joindre à l’un des projets de système aérien de combat de nouvelle génération en cours de développement, quel qu’il soit, en se gardant bien de trancher en faveur du Scaf franco-germano-espagnol ou du Tempest britannico-italo-japonais – devenu GCAP (« Global Combat Air Programme »). Le ministère belge de la Défense a, par le biais de son Institut royal supérieur de Défense (IRSD), le « think tank » en matière de sécurité et de défense, lancé des discussions avec l’industrie en vue d’une possible participation à un programme de systèmes aériens de combat de nouvelle génération, le « Next Generation Combat Aircraft Technologies » (NGCAT).

Mais le PDG de Dassault, encore ulcéré par le choix du précédent gouvernement en faveur du F-35A Lightning II du groupe américain Lockheed Martin pour remplacer les F-16 vieillissants, s’est montré mercredi franchement hostile à une participation belge au programme Scaf.

« J’entends parler des Belges, c’est très bien. Mais je préconise alors de faire un club F-35 au sein du Scaf », a-t-il affirmé aux sénateurs français. « Mettre plus de pays F-35 dans le Scaf, je ne vois pas bien le sujet. Mais c’est mon côté un peu restrictif », a ajouté M. Trappier. « Pourquoi est ce que je ferais de la place dans mon usine, dans mon bureau d’études à des gens qui ont fait le choix du F-35 ? À des sociétés que j’ai vu agir derrière leur gouvernement pour acheter du F-35 ? », a-t-il encore dit. Le PDG de Dassault a rappelé que le programme Scaf associait déjà trois pays – contre deux, la France et l’Allemagne – au départ. « Les Français ne sont plus qu’un à un tiers. Les deux tiers sont déjà partis de l’autre côté (en Espagne et en Allemagne, ndlr). À force de rabioter, on finira par rabioter les compétences utiles », a-t-il poursuivi.