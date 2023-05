Le gouvernement garde injustement des informations secrètes pour les citoyens

C’est ce que rapportent vendredi De Tijd et Apache, à la suite d’une enquête menée en collaboration avec Le Monde, Follow The Money et Die Welt. Dans la grande majorité des cas, les organismes de régulation saisis par les plaignants leur donnent raison lorsque ces derniers contestent une décision gouvernementale.

De Tijd et Apache ont examiné 330 avis et décisions des autorités de régulation compétentes aux niveaux fédéral et flamand et ont constaté que ces règles étaient bafouées.