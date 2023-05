Salvatore Adamo reçoit le prix Muse de la Sabam pour l’ensemble de sa carrière

L’interprète de «Tombe la neige», «La nuit», «Vous permettez Monsieur ?», «C’est ma vie», «Inch’Allah»... est aussi l’un des plus anciens membres de la Sabam, souligne la société.

Ce prix, attribué par la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam), entend rendre hommage à l’ensemble de sa carrière, annonce vendredi la Sabam.

Après la sortie de son album «In French Please!» en janvier 2023, le chanteur aux 100 millions d’albums vendus est actuellement en tournée en Belgique, en France et au Canada avec un spectacle qui retrace sa vie et son œuvre à travers ses chansons les plus emblématiques.