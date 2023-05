Le Giro et Sudinfo.be: quel succès!

Plus de 50 vidéos et plus de 250 articles ont été mis en ligne depuis le début du Giro. Au programme : les meilleurs moments de la course en vidéo, mais aussi des analyses, des duplex avec nos envoyés spéciaux, des interviews, ou encore des reportages immersifs au sein de l’équipe wallonne Intermarché – Circus Wanty.

Sudinfo réussit son arrivée dans le cyclisme ! Pour la première fois, une course cycliste importante était à suivre, en vidéos , quotidiennement, sur toutes nos plateformes numériques grâce à un partenariat conclu avec Discovery-Eurosport et RTL Sports. Chaque jour, les meilleurs moments de l’étape du jour étaient disponibles sur https://www.sudinfo.be/videos/giro-italie-2023.

Une offre qui, et on vous en remercie, vous a plu ! En moyenne, plus de 112.457 fans de cyclisme ont suivi, au quotidien, nos résumés de chaque étape. Et au total : l’ensemble de notre offre vidéos a réuni plus de 2.760.000 vues cumulées. Et ce, malgré l’abandon assez précoce de Remco Evenepoel.