Jean-Luc Reichmann et Paul, ancien maître des «12 Coups de midi», se retrouvent après plusieurs tacles du jeune homme: «Très heureux que nous ayons pu nous expliquer»

Il y a quelques mois, Jean-Luc Reichmann essuyait quelques pics venant de Paul El Kharrat, un des plus emblématiques maîtres de midi du jeu « Les 12 Coups de midi » sur TF1. « C’était une pseudo-famille pathétique, un semblant de bon relationnel entre individus. Une sorte d’hypocrisie sociétale », avait-il lancé sur l’émission, auprès de Télé Star.

de videos

Lire aussi «Qu’est-ce qui m’arrive?»: à sa grande surprise, Céline décroche enfin l’étoile mystérieuse dans «Les 12 Coups de midi» (vidéo)

Et d’évoquer l’animateur directement : « Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d’un an qu’on ne s’adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n’ai pas de contacts ni directs ni privilégiés avec cet homme. Je n’ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m’a agacé pour des raisons que je préfère taire », expliquait-il, toujours à Télé Star.