Mohamed Salah «totalement dévasté» après la non-qualification de Liverpool pour la Ligue des champions: «Il n’y a aucune excuse»

Manchester United a validé sa place dans le Top 4 de Premier League, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, après sa large victoire contre Chelsea ce jeudi (4-1). Les Red Devils ont ainsi rejoint Manchester City, Arsenal et Newcastle, et ont anéanti les derniers espoirs de Liverpool d’arracher une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« Je suis totalement dévasté », a écrit Mohamed Salah sur Twitter dans la foulée de la victoire de Manchester United ce jeudi. « Il n’y a aucune excuse. On avait tout ce qu’il fallait pour nous qualifier et on a échoué. À Liverpool, se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé, mais il est trop tôt pour un message optimiste. Nous vous avons déçus et nous nous sommes déçus nous-mêmes. »