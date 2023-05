À peine descendu de son avion Ryanair, Antoine assiste à une scène surréaliste lors de ses vacances en Corse: «C’est scandaleux»

Très vite, notre lecteur comprend. 80 % du parc automobile du loueur, une firme connue, est 100 % électrique : « Les gens n’en voulaient pas. Ils préféraient un moteur thermique pour ne pas perdre du temps chercher une borne et à recharger ». Antoine qui avait choisi un modèle de grande taille à cause des enfants a reçu une voiture hybride pour son plus grand plaisir. Mais pour les personnes qui ont demandé un plus petit modèle, c’est la douche froide.

Les voyageurs, tout juste descendus de leur avion Ryanair, ont en effet, pour certains, dus patienter… deux heures pour récupérer leur véhicule, alors qu’il n’y avait même pas une dizaine de véhicules à prendre en charge. Il faut dire que les discussions entre touristes et loueur ont parfois été longues et houleuses. « C’est scandaleux », s’indigne un couple, qui n’a jamais roulé en électrique. D’autres voyageurs ne veulent pas non plus d’un tel modèle vu le profil de la Corse. « Je n’ai pas envie d’aller perdre une après-midi sur le parking du Leclerc pour recharger ma voiture ».