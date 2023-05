«Je suis la seule avec le nom Turner»: invitée dans «TPMP», Afida Turner évoque l’héritage laissé par Tina Turner (vidéo)

C’est avec ce dernier qu’Afida Turner a été mariée, entre 2007 et 2017. Malgré leur séparation, elle était restée très proche de Ronnie. Et elle tient d’ailleurs à être qualifiée de « belle-fille » et non d’ « ex-belle-fille », comme elle l’a affirmé dans « Touche pas à mon poste » ce jeudi soir.

Ce mercredi soir, on a appris le décès de Tina Turner, à l’âge de 83 ans. La star de la chanson est morte des suites d’une longue maladie. Ces dernières années, la Queen of the Rock’n’roll avait dû faire face à un cancer de l’intestin ainsi qu’à un AVC. Son premier fils, Craig Raymond, s’est suicidé en 2018. Le 9 décembre 2022, Tina Turner perdait son autre fils, Ronnie, qui souffrait d’un cancer du côlon et d’une maladie cardiovasculaire.

Mais concernant les enfants, il ne reste plus personne. Craig et Ronnie sont tous les deux morts. Certains évoquent les deux fils de son premier mari Ike Turner. Mais selon Afida, Tina les avait adoptés dans son cœur mais pas légalement. « Le seul sang, les descendants, de Tina Turner étaient Craig et Ronnie. Aujourd’hui, je suis la seule avec le nom Turner puisqu’il n’y a plus d’autres Turner, et c’est pour ça que j’ai envie d’honorer ce nom et de respecter mes beaux-parents, et mon Ronnie et Craig », poursuit Afida. « La loi Suisse ne reconnaît pas dans ces cas-là, la belle-fille », lance alors Gilles Verdez. Réponse d’Afida Turner : « Je n’ai jamais dit ça. Je ne suis pas là pour ça. » Erwin Bach sera-t-il donc le seul et unique héritier ?