«Tout ce qui a été écrit a fini par toucher le groupe»: Axel Witsel et Thibaut Courtois nous dévoilent les vestiaires des Diables Rouges (vidéo)

A l’occasion de la diffusion de « One for all », un documentaire en quatre parties consacré aux Diables Rouges sur Prime Video, les joueurs sont revenus avec nous sur la déroute du Mondial au Qatar. Extraits choisis.

Axel Witsel : J’ai accepté car ce n’est pas tous les jours qu’on peut prendre part à ce genre de film. Le but était de nous suivre avant et après la Coupe du monde. Même si on aurait bien voulu que ça se passe autrement au Qatar. On raconte aussi des anecdotes qu’on n’avait jamais dites auparavant. On s’ouvre au public.

Thibaut Courtois : D’ordinaire, on n’aime pas trop ouvrir les portes de la maison aux caméras. Mais ici, l’idée était chouette, les gens étaient respectueux. Ça permettait aussi de montrer comment on s’est préparés alors que c’était le Mondial de la dernière chance pour beaucoup de Diables de cette génération. (…)

Axel : On a complètement raté notre Mondial. L’envie était moins présente et ça a participé au fait qu’on n’a pas fait une bonne Coupe du monde. Quand on voit le match contre le Maroc, nos adversaires avaient davantage faim de victoire que nous. (...)

Thibaut : On était trop relax, et on l’a payé cash. Ensuite, on a joué contre la Croatie. On aurait pu gagner ce match, mais ça n’a pas tourné en notre faveur. Ça se joue parfois sur des détails. C’est dommage pour Romelu, il a tout fait pour être présent et il rate ses quelques occasions. Mais personne ne peut lui reprocher ça, c’est le foot.

Dans le documentaire, vous évoquez les critiques dans la presse, qui ont foutu « la merde » dans le groupe.

Axel : Ça nous a touchés car c’était la dernière Coupe du monde de notre génération. On aurait aimé avoir plus de positivité. Bien sûr, la critique fait partie de notre métier. Mais ici, on avait l’impression qu’on voulait nous abattre. C’était de l’acharnement.

Thibaut : On méritait peut-être d’être mieux traités. Avant le Mondial de 2014, la Belgique ne s’était plus qualifiée depuis 12 ans. On a renoué avec la victoire, on a uni un pays et je trouve que la presse a détruit cette image. (…)

Vous démentez notamment qu’il y ait eu des altercations entre les joueurs après les matchs…

Thibaut : Ces fausses infos ont créé de l’instabilité. Dans la presse, tout était négatif, et ça a fini par avoir un impact.

Axel : Cette histoire de bagarre, c’est n’importe quoi. On a toujours eu une bonne ambiance. Mais tout ce qui a été écrit, inconsciemment, a fini par toucher le groupe.

