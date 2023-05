Alcoolique, un Tournaisien «glisse par hasard» ses doigts dans la gorge de sa femme pour la faire taire: «J’ai cru mourir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

****** ******** ************ ** ******* ******** ************ **** ** ****** ****** ** ********** ******** ****** * *** ************ ** **** ****** ** ******** ****** ** ********** *** ****** ******* ** ********** ** ************ **** ***** ** *****

Pierre présente tous les signes de l’alcoolisme : ingérence, déni et mensonge quant à sa consommation abusive de spiritueux. « J’avais des cachettes sur toute la propriété pour être sûr de ne pas manquer », avoue le prévenu. Sa femme le décrit comme un homme à deux personnalités. « Sobre, il est adorable. Il fait la vaisselle, le linge et me coupe même la viande dans mon assiette ! Mais quand il boit, ce n’est pas Pierre », déclare Corinne. Pierre possède déjà plusieurs antécédents pour excès de boisson et a été condamné à un sursis probatoire, le 15 mai 2022, pour rébellion contre la police. Mais ce soir-là, il fait entorse à la règle… Lire aussi Nos mayeurs insultés sur les réseaux sociaux, victimes d’intimidations et d’autres menaces: découvrez les bourgmestres qui ne se représenteront plus en Wallonie picarde

** ***** *******

**** ** ******* ** ** ********* ***** ****** ** ******* *********** *** ******* ** ******** **** ** ********** ********* ** ******** ***** *** **** ** ****** ** ****** ** ******** ** ***** *********** **** ** ****** ******* ** ******* ******* *** *********** **** ** *** **** *********** ** ****** **** ** ******** ** ********* ************ ********** ******* *** **** ******* ***** ** **** * ********* **** * ********* ** ***** ** ******* ** ****** ***** ****** ** **** *** ** ****** **** ********* ******** *** ****** *** ******* *** ****** **** ** ***** ** ** ******** ******* ******* ** ****** ** *** ************* ******** ******* ******** *** *** ****** ** ******** ** ******** *** ******** *** ********* ** **** ** ****** ** ******** ************* ** * ******** *** ****** **** ** ********* ** ** **** ***** *************** ******* ******** *******************

***** ***************

** ****** ********** *********** **** ********* ********* ****** ** ****** ** ********** *** ****** *** ********* ** * ******** ** ******* **************** ****** ** ********** ** ** ******* *** ***** ******** ** ****** ** ****** ** ********* *** ******** ** ******* ****** ** ******* ** ************* ******* ** ***** *** ********** ****** *** ******** ** ***** ** ****** ** ********** ** *** ************* ***** ****** * **** *** ***** *** ****** *** ****** ** ******

*** ****** ********** ** ***** ********** ** ************ *** ** ***** ************ ** ****** *********** ** ********* ** ********* ** *** ******** ** **** ******************* ** ******** **** ********* ** ** **** *********