Décès de Jean-Louis Murat à l’âge de 71 ans: la cause de sa mort a été dévoilée

Ce jeudi midi, on apprenait avec tristesse le décès de Jean-Louis Murat, à l’âge de 71 ans. Une mort soudaine, qui touche ceux qui l’ont suivi dans ses années de gloire, en 1980.

Au moment de l’annonce de son décès, les causes de sa disparition n’avaient pas été dévoilées. Voilà que Le Parisien a révélé que Jean-Louis Murat était mort d’une phlébite. Un trouble cardiovasculaire qui résulte de la formation d’un caillot de sang dans une veine. Dans les formes les plus graves s’en suit une embolie pulmonaire. Les journaux Libération et L’Equipe affirment que c’est ce qui est arrivé à Jean-Louis Murat.