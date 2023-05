Ronny Deila et le FC Bruges avaient déjà un accord avant les Playoffs: les coulisses du départ du coach du Standard

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les soupçons des derniers jours ont laissé place, jeudi matin, à l’évidence : en annulant purement et simplement les conférences de presse d’avant-match, à deux jours de la rencontre sans enjeu contre le Cercle de Bruges, le Standard a indirectement confirmé le départ de son entraîneur, Ronny Deila. Il ne paraissait pas sain d’envoyer le coach lui-même et un joueur devant les journalistes vu le contexte actuel. Quelques heures plus tard, l’information tombait : le Norvégien devait donner une réponse claire à sa direction avant la fin de la semaine, il s’est exécuté jeudi matin en annonçant à Pierre Locht (CEO) sa volonté de rejoindre le Club de Bruges la saison prochaine.

Coup de tonnerre à Sclessin, même si depuis quelques jours, l’issue de ce dossier semblait de plus en plus claire. Dans les faits, Ronny Deila avait déjà eu vent de l’intérêt de Bruges au mois d’avril, il l’avait confié à son entourage après le déplacement à Ostende remporté par son équipe. Un accord oral avait été trouvé avant les Playoffs mais le Norvégien commençait à s’impatienter.