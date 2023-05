Everton, Leicester et Leeds à la lutte pour le maintien: voici «PL Club» pour tout savoir sur dernière journée de Premier League (vidéo)

Avec 33 points, Everton a son sort entre les mains. Si les Toffees battent Bournemouth (dimanche 17h30, Goals of the Day spécial sur VOOSport World), l’opération maintien lancée par Sean Dyche sera une réussite. L’autre équipe de Liverpool souffre toujours de grosses carences offensives, mais son abnégation lui a permis d’aller chercher les partages vitaux pour sortir de la zone rouge. Revenu dans le onze de base le week-end dernier, Amadou Onana et ses équipiers pourront compter sur un stade chauffé à blanc pour accomplir leur mission !

Les joueurs belges de Leicester sont dans une situation nettement plus précaire. Nantis d’un total de 31 points, les Foxes doivent battre West Ham à domicile et espérer un faux pas d’Everton. Lundi dernier à Newcastle, Dean Smith a enfin colmaté les fuites défensives et son équipe a enregistré sa première « clean sheet » depuis le 26 décembre. Un réveil beaucoup trop tardif qui ne fera qu’augmenter la déception d’un club qui a remporté Cup et championnat ces dernières saisons.