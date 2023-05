Dès ce soir Bruxelles sera à nouveau ville du jazz, le temps d’un week-end

Le Brussels Jazz Weekend, lointain héritier du Brussels Jazz Marathon, proposera dès ce soir et jusqu’à dimanche soir plus de 150 concerts sur cinq places et dans une vingtaine de lieux.

Les organisateurs ont veillé à ce que chaque scène dispose de sa propre identité musicale. La Grand-place offrira un mélange contemporain de maîtres du jazz belge et d’artistes internationaux émergents, avec notamment Nabou, Aka Moon, Naima Joris, le Brussels Jazz Orchestra, Fergus Mccreadie et Leon Phal.