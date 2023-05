Etonnante rencontre pour des Belges: «Nous étions juste en train de prendre un verre dans la véranda puis soudain, il était là» (photos)

Cette semaine, dans la commune de Poperinge en Flandre occidentale, un loup a été aperçu. Une première dans la province puisqu’aucun loup n’y avait été observé en plus de 200 ans. D’après le journal local Krant van West-Vlaanderen, l’animal a été aperçu par un chasseur dans une réserve naturelle de Krombeke, une section de Poperinge. Les vidéos et les photos prises par le chasseur ont permis à un chercheur de l’Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt de confirmer qu’il s’agissait bel et bien d’un loup.

Sur la base de plusieurs images, Jan Loos, de la campagne d’information Welkom Wolf, a, de son côté, pu déterminer qu’il s’agissait «d’un jeune animal qui traverse l’Europe à la recherche d’un nouveau territoire pouvant lui convenir». Le loup devrait venir de France, selon lui. L’homme estime par ailleurs que le canidé ne s’installera pas à long terme dans la province flamande. «Ce n’est pas une région adaptée pour les loups. Ceux-ci ont besoin de grands espaces et d’un environnement très boisé, ce que l’on ne trouve pas en Flandre occidentale.» Le loup devrait donc y rester maximum quelques semaines avant de continuer sa route.