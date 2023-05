Les sites de Namur et d’Auvelais du CHR victimes d’une cyberattaque, aucune rançon demandée à ce stade: «Seuls les cas les plus graves des urgences sont pris en charge»

En effet, le corps médical n’assure que le service des urgences pour les cas les plus sérieux.

Les deux centres hospitaliers du CHR, les sites Meuse (Namur) et Sambre (Auvelais), ont été victimes d’une cyberattaque ce vendredi matin. Cette attaque informatique n’est pas sans conséquence puisque tous les examens non urgents sont postposés.

Autre répercussion pour les patients, les services ne sont plus joignables par téléphone comme le mentionne la page Facebook du site Sambre. Si nécessaire, vous pouvez les contacter via les numéros suivants : 0493/28.29.06 et 071/77.16.71.