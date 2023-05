Deuxième édition de la Brussels Blockchain Week: la plus grande conférence sur le Web 3.0 en Belgique

Du 5 au 11 juin 2023 se tiendra la 2e édition de la Brussels Blockchain Week. L’occasion pour les organisateurs de rappeler l’importance du Web 3.0 et la nécessité pour les politiques et institutions européennes de nouer le dialogue avec les innovateurs du secteur mais aussi d’adopter une vision mature et claire de ce qu’est la « tokenisation ».

Dans un contexte de crises bancaires et financières successives, avec notamment, les dernières en date relative à la Silicon Valley Bank et à Crédit suisse, l’objectif est de repenser le modèle traditionnel et pouvoir discuter sereinement de la régulation. C’est ce que vise la Brussels Blockchain Week 2023 en introduisant le débat et en appelant les acteurs du monde politique, juridique, du conseil et financier « traditionnel » à venir discuter et écouter les acteurs du Web 3.0 et de la crypto.